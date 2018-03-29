На главную - Новости

← Вести Кудымкар 28.03.2018

Косинцы возвращают к жизни народный костюм →

Вести Кудымкар. 29.03.2018

Смотреть

Вести Кудымкар

Выпуск 29 марта 2018 года.


Опубликовано: 29.03.2018 в 17:58 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Вести Кудымкар 28.03.2018

В Юрле построят плотину

«Трагедия коснулась всех»

Вести Кудымкар 27.03.2018

Страховые перестраховались

Вести Кудымкар 26.03.2018

Вести Кудымкар 23.03.2018

Лишь бы не было беды

Вести Кудымкар 21.03.2018

Сияющие узоры коми-пермяцкой набойки


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вести Кудымкар 28.03.2018

Косинцы возвращают к жизни народный костюм →

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru