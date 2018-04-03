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← Вести Кудымкар 30.03.2018

В Кудымкаре закрыли здание районной больницы

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Кудымкар

В Кудымкаре закрыли здание районной больницы. Об этом сообщил главный врач на аппаратном совещании в Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа. По его словам, здание было ветхим. Все врачи и медицинский персонал переехали в здание Городской поликлиники, где теперь принимают не только городских жителей, но и жителей Кудымкарского района. Что касается старого здания районной больницы, планируется в будущем его снести и построить парковку для пациентов городской поликлиники.


Опубликовано: 03.04.2018 в 15:39 в рубрике - Новости

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