В Кудымкаре закрыли здание районной больницы. Об этом сообщил главный врач на аппаратном совещании в Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа. По его словам, здание было ветхим. Все врачи и медицинский персонал переехали в здание Городской поликлиники, где теперь принимают не только городских жителей, но и жителей Кудымкарского района. Что касается старого здания районной больницы, планируется в будущем его снести и построить парковку для пациентов городской поликлиники.