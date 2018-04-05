Традиционный для Кудымкарского района фестиваль КВН на коми-пермяцком языке проводится в Пешнигортском ДК. Организаторами мероприятия выступили районный Отдел культуры, молодёжной политики и спорта и «Кудымкарский районный Дом культуры». Основные темы Фестиваля - Юбилей Кудымкарского района и Год Волонтера. Команды приготовились к трём конкурсам на коми-пермяцком языке: «Приветствие» на тему Кудымкарский район – мой любимый дом, «Биатлон» и Музыкальное домашнее задание "Я у мамы волонтер". Любителей юмора, собравшихся в зале районного ДК, порадовали своими талантами и знанием родного языка уже хорошо знакомые КВНщики - сборная Кудымкарского района «5 Д», «Мелкие Ёгвуси» из Ёгвы, команда «Гиль-голь» из Верх-Иньвы, «Кувинская молодежь» и «Онлайн» из Кудымкара. 5 апреля - на сцене Кудымкарского КДЦ гала-концерт краевого фестиваля «Студенческая весна» соберёт лучшие номера учащихся средних учебных заведений города. «Город моей мечты» - такой темой объёдинены в этом году выступления творческих молодых людей и посвящены юбилею Кудымкара.