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КВН на коми-пермяцком языке

КВН

Традиционный  для Кудымкарского района фестиваль КВН на коми-пермяцком языке проводится  в Пешнигортском ДК.  Организаторами  мероприятия выступили районный Отдел культуры, молодёжной политики и спорта и «Кудымкарский районный Дом культуры». Основные темы Фестиваля - Юбилей Кудымкарского района и Год Волонтера. Команды приготовились к  трём конкурсам на коми-пермяцком языке:  «Приветствие» на тему Кудымкарский район – мой любимый дом, «Биатлон» и Музыкальное домашнее задание "Я у мамы волонтер". Любителей юмора, собравшихся в зале районного ДК,  порадовали своими талантами и знанием родного языка уже хорошо знакомые КВНщики -  сборная Кудымкарского района «5 Д»,  «Мелкие Ёгвуси» из Ёгвы, команда «Гиль-голь» из Верх-Иньвы, «Кувинская молодежь» и «Онлайн» из Кудымкара.     5 апреля - на сцене Кудымкарского КДЦ гала-концерт краевого фестиваля «Студенческая весна» соберёт лучшие номера учащихся средних учебных заведений города.  «Город моей мечты»  - такой темой объёдинены в этом году выступления творческих молодых людей и посвящены юбилею Кудымкара.


Опубликовано: 05.04.2018 в 12:43 в рубрике - Новости

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