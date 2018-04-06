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Ремонт был, а дороги нет

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Уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Кудымкара Михаила Старкова передали в суд. По данным следователей, на 18 городских улицах  из 32 тысяч квадратных метров дороги отремонтировали только 26 тысяч. Как выяснилось, подрядчик сэкономил на щебне и заузил ремонтируемые улицы. Но несмотря на это чиновники работы приняли и оплатили их в полном объеме. Михаилу Старкову предъявлено обвинение по статье халатность. Ему грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов.


Опубликовано: 06.04.2018 в 16:46 в рубрике - Новости

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