В Кудымкаре возбуждено два уголовных дела. Обе истории крутятся вокруг 17 кудымкарских улиц, отремонтированных прошлой осенью.

По инициативе прокуратуры проверку провели на 17 городских улицах, ремонт на которых был в прошлом году. Где-то ремонта не было вообще, вот как, например, на переулке Южный, а где-то целый ряд недоработок. После ремонта прошло меньше года, а щебень уже смыло к обочинам дорог.

По словам следственного одела, ремонтируемые улицы были сильно заужены. К примеру, улица Молодогвардейцев по проекту она должна быть 6 метров, а по факту всего лишь 4 метра.

Уже возбуждено два уголовных дела. Одно в полиции - на подрядчика, другое в следственном отделе - на начальника капитального строительства администрации Кудымкара Михаила Старкова. По данным следователей, на 17 улицах должны были отремонтировать 32 тысячи квадратных метров дороги, а отремонтировали только 22 тысячи. Хотя подрядчик говорит, по устной договоренности с администрацией вел ремонт и на других улицах вне муниципального контракта, например, на Социалистической.

Улицы, на которых был ремонт в прошлом году, на ваших экранах. По словам следователей, сейчас чтобы частично загладить вину, подрядчик может возобновить ремонт. Поэтому жителей улиц просят помочь следствию. Фиксировать на фото и видео доставку и выгрузку щебня с указанием даты, времени и номеров грузовых машин.

Руслан Саитов, следователь Кудымкарского межрайонного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю: "Это будет сигналом для администрации города о том, чтобы принимать качественную работу от подрядчика по всем муниципальным контрактам, не только по тому, который рассматривается в рамках возбужденного уголовного дела".

Может, в таком случае дороги будут делать на совесть, а чиновники администрации станут внимательней принимать работы. И не получится так, что ремонт был, а дороги нет, - считает Егор Рысев.