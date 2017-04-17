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«Коми-пермяцкая классика» пополнилась новыми томами

книги

В Кудымкаре состоялась презентация книг коми-пермяцких писателей. Серия «Коми-пермяцкая классика» пополнилась тремя новыми изданиями. В Коми-Пермяцкой национальной библиотеке состоялась презентация трех книг, которые посвящены жизни и творчеству коми-пермяцких писателей Михаила Вавилина и Валериана Баталова,  и драматурга Спиридона Можаева.

В каждую книгу вошли избранные произведения писателей, воспоминания, литературоведческие статьи, а так же ранее нигде не публикованные работы. Над подготовкой к изданию сборников работал большой профессиональный коллектив специалистов.

В книгу, посвященную творчеству Спиридона Можаева, вошли многоактные пьесы, а так же литературоведческая статья по коми-пермяцкой драматургии. Все три издания из серии «Коми-пермяцкая классика» получились содержательными и необходимыми для изучения коми литературы и драматургии.

На сегодняшний день из серии «Коми-Пермяцкая классика» вышло восемь книг. Издание осуществлено по заказу департамента внутренней политики администрации губернатора. Сейчас готовятся к изданию еще две книги, они будут посвящены творческому наследию коми-пермяцких писателей Василия Климова и Тимофея Фадеева.

Кудымкарын презентуйтiсö «Коми-пермяцкая классика» нима серияись куим виль небöг. М.П. Лихачев нима центральнöй национальнöй библиотекаын презентуйтiсö куим книга, козьналöмöсь кöдна  коми-пермяцкöй гижиссез да драматурглöн творчестволö и олантуйлö.

Быд лöсьöтöм небöгö пырисö классиккезлöн медбур, бöрйöм произведеннеэз, касьтылöммез, литературоведческöй статьяэз и виль уджжез, кöдна кольччывлiсö публикуйттöммезöн.

Авторрез-составителлез уджалiсö куим книга вылын неöткодя дыр, кытшöмкö уджжез вылын джын год, мукöдсö жö исследуйтiсö кык вося унажык. Бергöтiсö, позьö шуны, не öтiк сьöкыт ноша, и шогмис бур результат.

Спиридон Можаев сьöртi лöсьöтöм небöгö вöлiсö босьтöмöсь уна акта пьессаэз и шогмис пьессаэз йылiсь бур литературоведческöй статья. Коми-пермяцкöй классикалöн серияись куимнан небöгыс петiсö пыдын пытшкöсаöсь, зэв коланаöсь коми-пермяцкöй литература и нельки позьö висьтавны драматургия понда.

 «Коми-пермяцкая классика» нима серияын небöггез öнi лоисö кыкьямыса. Чукöртны  материаллэз и лöсьöны колана уджжез отсалiс Пермскöй крайись губернаторлöн администрация. Быд книга петiс тиражын тысяча экземпляр. Уджалiссез торйöтчисö, мый  ны одзын сулалö виль мог, öнi нiя лöсьöтчöны лэдзны Василий Климовлöн и Тимофей Фадеевлöн творчестволö козьналöм небöггез. 


Опубликовано: 17.04.2017 в 11:24 в рубрике - Новости

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