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В ДТП на трассе Кудымкар-Гайны погибли три человека

авария

Страшное ДТП в минувшие выходные произошло на трассе Кудымкар-Гайны в Кочевском районе. Авария унесла жизни трех человек, в том числе одного ребенка. Пятеро пострадавших были доставлены в больницу. Подробности нам сообщили в краевом Управлении ГИБДД.

Игорь Кетов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "23 декабря 2017 года в 14.50 по автодороге Кудымкар-Гайны со стороны города Кудымкара двигался автомобиль Лада Калина. Водитель 1965 года рождения, который на 114-м километре не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате ДТП три человека погибли, пять получили травмы".


Опубликовано: 26.12.2017 в 11:44 в рубрике - Новости

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