Вести Кудымкар 26.12.2017
Выпуск 26 декабря 2017 г.
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Выпуск 26 декабря 2017 г.
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В ДТП на трассе Кудымкар-Гайны погибли три человека
Коми-пермяки поклонились мощам Спиридона Тримифунтского
Стаи волков держат в осаде целые поселки
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