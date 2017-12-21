Стаи волков держат в осаде целые поселки

Деревни сразу в нескольких районах Прикамья начали терроризировать стаи волков. Серые хищники уже нападают на собак и на домашний скот. Жители стали бояться выходить по вечерам на улицу.

Две собаки против трех волков. Это был неравный бой, вспоминает Любовь Менькова. Одна лайка смогла убежать, другую хищники разорвали.

Пока добычей волков становились только собаки. Люди в вечернее время сидят дома, на улицу выйти боятся.

В посёлке Велва-База, по словам жителей, загрызли трех собак. Как сообщили в Госохотинспекции, такая же ситуация в Косинском районе в посёлке Светлица. Всего убили 10 домашних животных. В ответ охотники начали отстрел. Олег Федосеев добыл в этом году 4 волков.

По словам местных жителей, волки ночью нападают на собак в деревне. А днем частенько видят их за пределами населенного пункта.

В поселке Ныроб есть проблемы с освещением, во мраке ночи люди видели нападения волков на домашних питомцев. Хищники, по словам людей, часто ходят по улицам.

- Если нечего будет есть, они и на людей будут кидаться, бывали случаи ведь, когда загрызали людей.

Согласно приказу Министерства природных ресурсов, до 31 декабря 2018 года отстреливать волков разрешено, только для этого нужно получить разрешение.

Алексей Габов, ведущий специалист одела в г. Кудымкаре Госохотнадзора Министерства природных ресурсов в г. Кудымкаре: "Объявляется охота в целях регулирования численности. На каждое муниципальное образование, где есть охотничье угодье, можно добыть до 10 особей волка любого пола, возраста".

Если судить по Коми округу, то, по словам охотоведов, численность волков увеличилась. Пока нападения были только на собак. А свежие волчьи следы можно видеть в жилых дворах.