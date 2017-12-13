Вести Кудымкар 13.12.2017
Обзор главных событий Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа.
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Обзор главных событий Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа.
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«Шондiбан»: четверть века на сцене
Коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» отмечает юбилей
Детская школа искусств отметила юбилей
В Кочевском районе развивается новое производство
Идея инициативных жителей воплощена в жизнь
В борьбе с чупакаброй поможет радио
Виртуальный музей пополнился новой экспозицией
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Коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» отмечает юбилей
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Вести Кудымкар 05.12.2017
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