Вести Кудымкар 06.12.2017
Без брака никак. Ремонт городских дорог выполнен с нарушениями.
В Кудымкаре состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса "Икаренок"
Пожвинский детский цирковой коллектив единственный в округе.
|
Без брака никак. Ремонт городских дорог выполнен с нарушениями.
В Кудымкаре состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса "Икаренок"
Пожвинский детский цирковой коллектив единственный в округе.
|
Детская школа искусств отметила юбилей
В Кочевском районе развивается новое производство
Идея инициативных жителей воплощена в жизнь
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
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Идея инициативных жителей воплощена в жизнь
В борьбе с чупакаброй поможет радио
Вести Кудымкар 28.11.2017
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