Детская школа искусств отметила юбилей

Детская музыкальная школа в Кудымкаре отметила юбилей -50 лет. Долгое время именно эта школа являлась единственным учреждением художественного образования в Коми-Пермяцком округе. В то время здесь было два отделения: фортепианное и народное. С сентября 1967 года в связи с открытием отделений изобразительного искусства и хореографии детская музыкальная школа была переименована в детскую школу искусств. В 1991 году было открыто еще одно отделение – театральное.

Художественное отделение Кудымкарской школы искусств работает по двум направлениям, одним из которых является декоративно-прикладное творчество. Большая часть учащихся – девочки, для них любой вид рукоделия интересен, нравится заниматься и ткачеством. Ткут на таких же станках, на каких когда-то ткали их бабушки. Дети не только шьют, вяжут, вышивают, но и пишут исследовательские проекты.

Самый лучший подарок тот, который сделан своими руками, так считают юные мастерицы. Они работают в разных направлениях и разных техниках. Дети помладше учатся вязать. Пока они еще только осваивают азы, но в скором времени, когда будут более уверенно держать в руках спицы и крючки, смогут выполнить и работы посложнее.

Из изделий, выполненных детьми, оформлена большая выставка. По словам педагога, это их мини-музей. Большое место среди всех экспонатов занимают тряпичные куклы.

Сшить свои куклы девочки должны до пятницы, в этот день пройдут мероприятия, посвященные 50-летию отделения. Готовятся к юбилею и художники. Они также оформили выставку рисунков.

Каждый ученик выбирает темы самостоятельно. Кто-то любит рисовать природу, а кто-то - животных.

Преподнесут свои работы к юбилею отделения и другие ребята. Они говорят, что им нравится ходить на занятия, и время, проведенное здесь, для них самое приятное и полезное.