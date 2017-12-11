Город коми-пермяков
В Кудымкаре написали специальный тест «Город коми-пермяков». Все 30 вопросов касаются именно Кудымкара, который, кстати, городской статус получил только в 1938 году. И до сих пор он единственный такой в Коми-Пермяцком округе. О почти 80-летней истории и спрашивали участников акции составители вопросов. Жители других городов могли написать тест на специально созданном портале город-коми-пермяков.рф.
Мария Пыстогова, начальник отдела культуры, спорта, социальной политики администрации г. Кудымкара: "Мы хотели объединить людей на нашей территории: горожан, тех, кто когда-то проживал на ней, тех, кто далеко за пределами и скучает по своей родине, мы решили объединить их в интернет-проекте «Город коми-пермяков».
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