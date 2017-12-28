Вести. Кудымкар 28.12.2017
Выпуск "Вести Кудымкар" 28 декабря 2017 г.
Обзор главных новостей Коми-Пермяцкого округа. С Новым годом, кудымкарчане! Жители Кудымкара поздравляют друг друга с праздником.
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Выпуск "Вести Кудымкар" 28 декабря 2017 г.
Обзор главных новостей Коми-Пермяцкого округа. С Новым годом, кудымкарчане! Жители Кудымкара поздравляют друг друга с праздником.
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