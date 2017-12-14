«Шондiбан»: четверть века на сцене
Самобытному коллективу "Шондiбан", что в переводе с коми-пермяцкого означает Лик Солнца, исполнилось 25 лет. В честь этого события устроили праздничный концерт. Лучшие номера увидел и услышал Дмитрий Буланов.
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Самобытному коллективу "Шондiбан", что в переводе с коми-пермяцкого означает Лик Солнца, исполнилось 25 лет. В честь этого события устроили праздничный концерт. Лучшие номера увидел и услышал Дмитрий Буланов.
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«Шондiбан»: четверть века на сцене
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