На главную - Новости

← Оркестр как семейная традиция

«Шондiбан»: четверть века на сцене

Смотреть

шондибан

Самобытному коллективу "Шондiбан", что в переводе с коми-пермяцкого означает Лик Солнца, исполнилось 25 лет. В честь этого события устроили праздничный концерт. Лучшие номера увидел и услышал Дмитрий Буланов.

 


Опубликовано: 14.12.2017 в 17:32 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Оркестр как семейная традиция

В музей - бесплатно!

Город коми-пермяков

Вести Кудымкар 08.12.2017

Коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» отмечает юбилей

Вести Кудымкар 07.12.2017

Вести Кудымкар 06.12.2017

Вести Кудымкар 05.12.2017

Детская школа искусств отметила юбилей

Вести Кудымкар 04.12.2017


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Оркестр как семейная традиция

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru