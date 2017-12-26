Коми-пермяки поклонились мощам Спиридона Тримифунтского

День памяти Спиридона Тримифунтского для верующих из Кудымкара стал особым. Утром здесь для поклонения открыли частицу мощей святого, умершего еще в четвертом веке. Тело Спиридона Тримифунтского хранится в стеклянном саркофаге в храме на острове Корфу в Ионическом море. И его называют нетленным. За 1669 лет, прошедших со дня его смерти, оно мумифицировалось, но это произошло естественным путем, без вмешательства человека. Паломники, которым удалось побывать у саркофага и прикоснуться к мощам, уверяют, что они теплые.

Игорь Вилесов, служитель Свято-Никольского храма г. Кудымкара: "Притронешься, у него мягкая кожа и теплая, то есть она не холодная. Температура тела не охладела, является 36,6 градусов, как у нормального живого человека".