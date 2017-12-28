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Прикамские бабушки с компьютером на «ты»

бабушка

В  Прикамье уже на протяжении нескольких  лет реализуется  образовательная  программа «Обучение  компьютерной  грамотности  старшего поколения».  Все  большее число пенсионеров  в различных территориях края осваивают  сегодня компьютер  и  становятся  активными  пользователями  интернет-ресурсов.  В  Кудымкаре, к примеру,  проводятся   специальные  курсы  на  базе  информационно-методического центра, Коми-Пермяцкого института  повышения  квалификации  работников  образования, педагогического колледжа.  В  декабре  Управление  Пенсионного  фонда   в   Кудымкаре  и  Кудымкарском  районе  присоединилось  к  краевому  конкурсу  компьютерной  грамотности  «Бабушка, дедушка -Онлайн». Заявилось 5 горожан.  Победителем  признана  Римма  Калинина, которая, несмотря на свой солидный возраст, с компьютером, как говорится, «на ты».  


Опубликовано: 28.12.2017 в 10:26 в рубрике - Новости

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