Прикамские бабушки с компьютером на «ты»
В Прикамье уже на протяжении нескольких лет реализуется образовательная программа «Обучение компьютерной грамотности старшего поколения». Все большее число пенсионеров в различных территориях края осваивают сегодня компьютер и становятся активными пользователями интернет-ресурсов. В Кудымкаре, к примеру, проводятся специальные курсы на базе информационно-методического центра, Коми-Пермяцкого института повышения квалификации работников образования, педагогического колледжа. В декабре Управление Пенсионного фонда в Кудымкаре и Кудымкарском районе присоединилось к краевому конкурсу компьютерной грамотности «Бабушка, дедушка -Онлайн». Заявилось 5 горожан. Победителем признана Римма Калинина, которая, несмотря на свой солидный возраст, с компьютером, как говорится, «на ты».
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