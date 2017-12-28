Прикамские бабушки с компьютером на «ты»

В Прикамье уже на протяжении нескольких лет реализуется образовательная программа «Обучение компьютерной грамотности старшего поколения». Все большее число пенсионеров в различных территориях края осваивают сегодня компьютер и становятся активными пользователями интернет-ресурсов. В Кудымкаре, к примеру, проводятся специальные курсы на базе информационно-методического центра, Коми-Пермяцкого института повышения квалификации работников образования, педагогического колледжа. В декабре Управление Пенсионного фонда в Кудымкаре и Кудымкарском районе присоединилось к краевому конкурсу компьютерной грамотности «Бабушка, дедушка -Онлайн». Заявилось 5 горожан. Победителем признана Римма Калинина, которая, несмотря на свой солидный возраст, с компьютером, как говорится, «на ты».