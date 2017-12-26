В Коми-Пермяцком округе открытие ледовых переправ пока откладывается, тогда как в прошлом году они заработали уже в середине декабря. «Все зависит от погоды. Лед еще тонкий. Нужны морозы! - в один голос заявляет руководство Коссинского и Гайнского районов. Люди, живущие за рекой, не могут выехать в районные центры на машинах. На реках Коса и Кама функционируют только пешеходные переходы.