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← Вести Кудымкар 26.12.2017

Пельмени лепить - не дрова рубить!

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пельмени

В Коми-Пермяцком округе от вековых традиций отходить не намерены. Там в эти дни хозяйки взялись за ежегодный ритуал – лепку пельменей. Они обязательно должны присутствовать на новогоднем столе. Причем их должно быть с избытком. От того и начинают лепить и морозить чуть ли не за неделю до праздника. Но есть одно строгое правило: в качестве начинки используется только мясо. Любимые коми-пермяками грибы и пистики на Новый год не едят. Стоит напомнить, что само слово «пельмень» происходит от словосочетания "пель" и "нянь" – хлебное ухо. Сегодня за право считаться изобретателем этого популярного блюда между собой борются удмурты и коми-пермяки.

 

 

 


Опубликовано: 27.12.2017 в 17:01 в рубрике - Новости

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