Вести Кудымкар 08.12.2017
Обзор главных новостей Коми-Пермяцкого округа. Выпуск 8 декабря 2017 г.
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Обзор главных новостей Коми-Пермяцкого округа. Выпуск 8 декабря 2017 г.
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Коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» отмечает юбилей
Детская школа искусств отметила юбилей
В Кочевском районе развивается новое производство
Идея инициативных жителей воплощена в жизнь
В борьбе с чупакаброй поможет радио
Виртуальный музей пополнился новой экспозицией
Пловцы Кудымкара приняли участие в международных соревнованиях
В деле о смерти младенца поставлена точка
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