Вести Кудымкар 05.12.2017
В Кудымкаре состоялся гастрономический фестиваль "Юный маэстро кухни".
Фестиваль "Уральский валенок" прошел в столице КПО в восьмой раз.
В кудымкарском плавательном бассейне состоялись соревнования среди учащихся профессиональных учебных заведений.
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