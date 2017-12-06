Вести Кудымкар 05.12.2017

В Кудымкаре состоялся гастрономический фестиваль "Юный маэстро кухни".

Фестиваль "Уральский валенок" прошел в столице КПО в восьмой раз.

В кудымкарском плавательном бассейне состоялись соревнования среди учащихся профессиональных учебных заведений.