Идея инициативных жителей воплощена в жизнь

Идея инициативных жителей села воплощена в жизнь. Проект, написанный в рамках краевой программы, реализован в кратчайшие сроки. Для создания сельского парка в рамках программы инициативного бюджетирования жители Юсьвы собрали десять процентов от необходимой суммы, остальные средства были выделены из краевого бюджета. В результате ничем не примечательная площадка, где проводятся все районные мероприятия, стала хорошим местом для отдыха и организации досуга.

Юсьваын осьтiсö «Сельский парк культуры и отдыха» нима шоччисян места. Юсьваись инициативнöй морттэзлöн идея пырис оланö, краевöй программалöн рамкаэз пытшкын гижöм проект зорöтiсö дженыт кад коста.

Сельскöй парк лöсьöтöм понда инициативнöй бюджетированнелöн программа сьöртi Юсьваись оляссез öктiсö колана суммаись дас процент, остальнöй деньга сетiс край. Пустöй, немöн не тöдчана площадка, кытöн чулалöны быдöс районнöй культурнöй мероприятиеэз, лоис досуг организуйтöм да шоччисян кад чулöтöм понда бытшöм местаöн и öнi радуйтö олiссезлiсь син. Виль парк бура гленитчö и челядьлö. Öн1 учöттэз быдöс ассиныс прос кад чулöтöны эстöн. Матын кадö паркын сувтöтасö кöртовöй рояль и томгозъяэзлöн ключчез понда сундук.