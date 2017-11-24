В Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П.И. Субботина-Пермяка состоялось открытие фотовыставки Ю.И. Сыстерова «Репортаж в объективе», посвященной 100-летию Октябрьской революции. Выставка представляет творчество фотокорреспондента и телеоператора Юрия Ивановича Сыстерова. На фотографиях – история Коми-Пермяцкого округа 1970-2000-х гг.. На первой персональной выставке мастера экспонируется более 150 фотографий из коллекции музея и личного архива автора.

«Репортаж в объективе». Сэтшöм нима фотовыставка оссис Субботин-Пермяклöн краеведческöй музейын. Ассис первöй персональнöй выставка лöсьöтiс Юрий Сыстеров.

Великöй Октябрьскöй Социалистическöй Революциялöн 100 годся юбилей кежö тöдса округын телеоператор, фоторепортер лöсьöтiс пыдын, бур выставка. Юрий Иванович Сыстеров петкöтiс отир син одзö быдса эпоха, оланын событиеэзлiсь хроника и мыччалiс, кыдз олiсö отир социализм кадö.

Выставка вылын мыччалöм сё витдас гöгöр фотография, оланлöн экономическöй, социалистическöй и политическöй ладоррез. Фотограф мастерская керис снимоккез и кужис адззыны объектив пырйöт сiйö, мыйöн лолалiс ру, кыдз зорамис производство да олiсö отир.

Юрий Ивановичлöн первöй персональнöй фотовыставка лоис сьöлöмви уналö. Октябрьскöй Революциялöн сё годлö козьналöм фотографияэз саймöтiсö видзöтiссезын быдкодь чувствоэз да касьтылöммез.

«Репортаж в объективе» нима выставка пондас уджавны декабрь дасвитöт лунöдз.