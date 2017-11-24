На главную - Новости

← В деле о смерти младенца поставлена точка

Пловцы Кудымкара приняли участие в международных соревнованиях →

Репортаж в объективе

Музей

В Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П.И. Субботина-Пермяка состоялось открытие фотовыставки Ю.И. Сыстерова «Репортаж в объективе», посвященной 100-летию Октябрьской революции. Выставка представляет творчество фотокорреспондента и телеоператора  Юрия Ивановича  Сыстерова.  На фотографиях – история Коми-Пермяцкого округа 1970-2000-х гг.. На первой персональной выставке мастера экспонируется более 150 фотографий из коллекции   музея и личного архива автора.

«Репортаж в объективе». Сэтшöм нима фотовыставка оссис Субботин-Пермяклöн краеведческöй музейын. Ассис первöй   персональнöй выставка лöсьöтiс Юрий Сыстеров.

Великöй Октябрьскöй Социалистическöй Революциялöн 100 годся юбилей кежö тöдса округын телеоператор, фоторепортер лöсьöтiс пыдын, бур выставка. Юрий Иванович Сыстеров петкöтiс отир син одзö быдса эпоха, оланын событиеэзлiсь хроника и мыччалiс, кыдз олiсö отир социализм кадö.

Выставка вылын мыччалöм сё витдас гöгöр фотография, оланлöн экономическöй, социалистическöй и политическöй ладоррез. Фотограф мастерская керис снимоккез и кужис адззыны объектив пырйöт сiйö, мыйöн лолалiс ру, кыдз зорамис производство да олiсö отир.

Юрий Ивановичлöн первöй персональнöй фотовыставка лоис сьöлöмви уналö. Октябрьскöй Революциялöн сё годлö козьналöм фотографияэз саймöтiсö видзöтiссезын быдкодь чувствоэз да касьтылöммез.

 «Репортаж в объективе» нима выставка пондас уджавны  декабрь дасвитöт лунöдз.

 


Опубликовано: 24.11.2017 в 12:41 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

В деле о смерти младенца поставлена точка

В Кудымкаре состоялись IV Свято-Стефановские чтения

Коми-Пермяцкий драматический театр готовит зрителям новогодний подарок

Говорят не знавшие войны

Как школьники осваивали азы журналистики

Лесотехническому техникуму подарили гидроманипулятор

Вести. Кудымкар 20.11.2017

В гостях у Суседко

Вести. Кудымкар 17.11.2017

В здравоохранении Коми-Пермяцкого округа начинаются новые реформы


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В деле о смерти младенца поставлена точка

Пловцы Кудымкара приняли участие в международных соревнованиях →

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru