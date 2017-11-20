Коми-Пермяцкий ЭтноЦентр вновь приглашает друзей. В Кудымкаре прошел краевой праздник детского и семейного творчества «В гостях у Суседко». В программе - работа различных творческих площадок и мастер-классов для взрослых и детей. Каждый мог найти интересное занятие по душе - сказки от Суседко, караоке и модное дефиле, роспись по дереву и различные поделки своими руками, аква-грим. Завершило праздник театрализованное представление и подведение итогов конкурса.