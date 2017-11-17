Вести. Кудымкар 17.11.2017
Кудымкарский водоканал прокладывает новый водопровод. Кто будет с водой, а кто пока еще нет.
Кудымкарские самбисты вернулись с кревого первенства с наградами.
Коми-Пермяцкий драматический театр готовит к новому году премьеру.
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