Школа нерентабельная - детей в интернат

Опять скандальные вести из Коми-Пермяцкого округа. Жители села Крохалево узнали от властей о реорганизации местной средней школы. Ее сочли нерентабельной, число учеников идет на убыль. Люди подняли шум - похоже, это очередная история о перегибах на местах.

Очередной виток оптимизации школ в Коми-Пермяцком округе. Власти Юсьвинского района настойчиво посоветовали родителям из Крохалево и Архангельского на следующий год отдать своих детей старшеклассников в интернат. Впрочем, иного выхода и не будет. Школу хотят сделать основной, а возить ребят из 10-х и 11-х классов в другую школу муниципалитет не намерен.

Весть о реорганизации Крохалевской средней школы в основную принесли чиновники администрации Юсьвинского района. А позже выяснилось, что дальнейшей судьбой старшеклассников никто, кроме их родителей, заниматься не будет.

Помимо ребят из Крохалево в 10-е и 11-е классы ходят и жители девяти близлежащих деревень. Они уже сегодня ежедневно проходят по семь километров. А с будущего года придется в три раза больше. Если дети захотят продолжить обучение в десятом и одиннадцатом классе, родителям придется их возить в соседнее село. До поселка Юсьва около 30 километров. По гравийной дороге, если ее не развезет от дождей, это расстояние можно преодолеть примерно за час.

Родители ждать изменений не собираются. Уже написали заявление в прокуратуру, а также обратились к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову. Пока результата нет. Юсьвинские власти вообще на контакт с родителями не идут. По запросу "Вестей" ситуацию прокомментировали в краевом Министерстве образования.

Министерство образования и науки Пермского края: «Вопрос о реорганизации будет рассматриваться не ранее, чем с 2019 года, когда число старшеклассников значительно уменьшится. Мнение жителей сельского поселения по реорганизации в обязательном порядке будет учтено местными властями».

А вот юсьвинские чиновники заявляют, что все-таки уже в следующем году в 10-й класс набирать не будут сразу в двух школах - Крохалёвской и Архангельской. Более того, родителям детей возить придется за свой счет или искать жилье.

Елена Поспелова, заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального района по социальным вопросам: "Если у нас учреждение реорганизуется, то родители решают для себя проблему дальнейшего устройства ребенка и выбора его образовательной траектории. Будет это учреждение профессионального образования или средняя школа. Выбор остается за учеником и его родителями".

Теперь, когда стало ясно, что краевые и муниципальные власти расходятся в видении дальнейшей судьбы крохалевской школы, родители настоящих и будущих старшеклассников с надеждой ждут разбирательств. И в любом случае полны решимости отстаивать свою школу до победного конца.