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Гора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языке

Гора кай

В Коми-Пермяцком этнокультурном центре состоялся концерт современной эстрадной песни на коми-пермяцком языке «Гора кай» (Птица певчая). Концерт прошел в рамках одноименного проекта – победителя конкурса этнокультурных проектов.

Гора кай. Таво тулыснас Коми-Пермяцкöй округлöн делоэз сьöртi министерство юöртiс этнокультурнöй проекттэз сьöртi конкурс. Вермиссезöн лоисö вит проект. Ны коласын «Югöр» нима чукöрлöн  «Гора кай» проект.  Сылöн шöр могöн вöлi адззыны кыдз сьыланкыввез, сiдз и музыка гижиссез коласiсь виль ниммез. Конкурс чулöтчис кык номинация сьöртi – этö эстраднöй сьыланкыввез да челядь понда орсаннэз. Уджжез петкöтiсö дасöкмыс участник, кöдна и примитiсö концертын участие.

Быд выступленнё зрителлез панталiсö öддьöн шоныта. Чулöтöм концертся эшö лоас лэдзöм диск, кöдаö пырасö проектлöн быдöс участниккезлöн сьыланкыввез. Диск лоас лöсьтöм матiсь кадö ни. 


Опубликовано: 08.11.2017 в 11:15 в рубрике - Новости

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