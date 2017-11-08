Гора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языке

В Коми-Пермяцком этнокультурном центре состоялся концерт современной эстрадной песни на коми-пермяцком языке «Гора кай» (Птица певчая). Концерт прошел в рамках одноименного проекта – победителя конкурса этнокультурных проектов.

Гора кай. Таво тулыснас Коми-Пермяцкöй округлöн делоэз сьöртi министерство юöртiс этнокультурнöй проекттэз сьöртi конкурс. Вермиссезöн лоисö вит проект. Ны коласын «Югöр» нима чукöрлöн «Гора кай» проект. Сылöн шöр могöн вöлi адззыны кыдз сьыланкыввез, сiдз и музыка гижиссез коласiсь виль ниммез. Конкурс чулöтчис кык номинация сьöртi – этö эстраднöй сьыланкыввез да челядь понда орсаннэз. Уджжез петкöтiсö дасöкмыс участник, кöдна и примитiсö концертын участие.

Быд выступленнё зрителлез панталiсö öддьöн шоныта. Чулöтöм концертся эшö лоас лэдзöм диск, кöдаö пырасö проектлöн быдöс участниккезлöн сьыланкыввез. Диск лоас лöсьтöм матiсь кадö ни.