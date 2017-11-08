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Все на слет

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Все на слет.  На районном слете экологических отрядов выбрали победителей. Лучшим стал отряд «Друзья природы» Пешнигортский средней общеобразовательной школы.

Кудымкарскöй районiсь быдöс экологическöй отряддэз чукöртчисö слет вылö. Нiя торйöтчисö уджöн, кöдö нiя керöны вöр-ва да отир понда.

Экологиялöн годö экологическöй отряддэз Кудымкарскöй районын содiсö. Дасвит школаын уджалöны агитбригадаэз и патруллез, öнi быдöнныс нiя татöн, Пешнигортiсь культуралöн районнöй керкуын, презентуйтöны ассиныс удж.

Возможность торйöтчыны опытöн и висьтасьны нуöтöм удж йылiсь велöтчиссезлö сетiсö Кудымкарскöй районiсь экономикалöн и образованнелöн управленнеэз. Эттшöм паськыт экологическöй отряддэзлiсь слет районын чулöтiсö первуись.

Экологическöй отряддэзлöн районнöй слет вылын бöрйисö победителлезöс. Петны вермисьöн возможность вöля только нылöн, киннэз медбура уджалiсö и ёна отсалiсö бурсьöтны ас гöгорись вöр-ва.


Опубликовано: 08.11.2017 в 10:00 в рубрике - Новости

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