На радость детям. В рамках краевой программы инициативного бюджетирования в Кудымкаре открылась зона отдыха «Отдыхаем всей семьей», на которой оборудована детская площадка.

Кудымкарын оссис челядь понда виль площадка. Эз чулав и квать месяц, кыдз Кудымкарись активнöй олiссез гижисö да дорйисö ассиныс проект. Инициативнöй бюджетированнелöн краевöй программа пырйöт пыртiсö оланö челядьлiсь важынся мечта. Плеханова улица вылiсь дассизимöт номера керку дынын оссис «Отдыхаем всей семьей» нима шоччисян зона и оборудованнöй детской площадка.

Виль площадкалö челядь ёна радöсь. Торжественнöй осьтöмлöн лун лоис быдöнныс понда ыджыт праздникöн. Пиэзöс гажöтiсö аниматоррез, вöлi уна чöскытыс, и главнöйыс игровöй - спртивнöй комплекссэз, дюттяннэз, каруселлез и песочница, - быдкодь берсяыс, кöда гленитчö пиэзлö.

Инициативнöй бюджетированнелöн программа уджалö одзлань, сiйöн быд активнöй морт вермас керны ас кар да олiссез понда мый кö бурö. Виль детскöй площадка эталö пример.