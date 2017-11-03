Школьникам Кудымкара преподают карате

Школа номер один стала первой в городе, где третий час физкультуры отведен для занятий карате. Занятие ведет тренер карате Дмитрий Носков. Раньше на базе школы номер один он вел секцию по киокусинкай карате для детей города. Теперь же этот вид спорта введен в этой школе в учебную программу учащихся начальных классов.

Виль вежсьöммез. Виль велöтчан годö первöй номера школаын вежсьöммез лоисö уна, öтiк ны коласiсь сiя, мый куимöт да нельöт классэзiсь быдöс велöтчиссез öнi босьтöны карате сьöртi кужöммез. Карате кузя урок нуöтö тренер Дмитрий Носков. Одзжык первöй номера школалöн база вылын сiя чулöтiс только киокусинкай карате сьöртi секция, а öнi прикладнöй спортлöн видöн занимайтчöны образовательнöй учрежденнеын начальнöй звеноись дас класс.

Перво велöтчиссез велалöны базовöй движеннеэзö, а сыборын каратеись торья элементтэзö. Куимöт и нельöт классэзiсь челядь ветлöтöны карате урок вылö удовольствиеöн. Декабрь месяц кежö велöтiсь думайтö примитны чочком пояс вылö нормативвез.

Эттшöм практика ас уджö сэсся некин эшö эз пырт. Кудымкарын Н.И.Кузнецов нимöн шуöм школа öнi первöй, кытöн физкультуралöн куимöт час сетiсö карателö.