Вести. Кудымкар 03.11.2017
Выпуск 3 ноября 2017 г.
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Выпуск 3 ноября 2017 г.
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В здравоохранении Коми-Пермяцкого округа начинаются новые реформы
Автобусная остановка в национальном стиле
В Кудымкаре будут делать палочки для суши
Кудымкар борется с уклонистами
Работница детсада угрожала убить девочку-соседку
Школа нерентабельная - детей в интернат
Кузнице педагогических кадров 90 лет
Юных коми-пермяков учат создавать игрушки из глины
Бесправная деревня Кузнецова - по бумагам это поле
Осенний призыв в вопросах и ответах
Садись и смейся: КВН на коми-пермяцком языке
Гора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языке
Школьникам Кудымкара преподают карате
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