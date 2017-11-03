В «грязное» дело вмешалась прокуратура

После выхода серии сюжетов «Вестей» о дорогах в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого округа прокуратура провела проверку и обязала власти отремонтировать дорогу Тимино-Тукачево, а виновных привлечь к ответственности. Здесь в полную негодность пришел 17-километровый участок. Застревают даже тракторы. Правда, сказать точно, когда будет восстановлен проезд нельзя. Сейчас подрядчик готовится к ремонту только на одном из самых проблемных участков длиной два километра. На него выделено чуть более 7,5 миллионов рублей. К работам планируют приступить, как только подморозит. В грязь добраться до места ремонта строительная техника попросту не может.

Жанна Буркова, старший помощник прокурора Юсьвинского района: "Был сделан прокуратурой района запрос подрядчику. Такая информация поступила - работы в данный момент не могут быть выполнены в связи с погодными условиями и невозможностью проезда к месту выполнения работ. Контрактом определен срок - 31 декабря этого года, дальше будем контролировать".