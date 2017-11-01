В Кудымкаре загорелся пассажирский автобус
В Кудымкаре во время обеда прямо на автовокзале загорелся маршрутный автобус Кудымкар-Кува. Огонь появился за несколько минут до отправки на глазах пассажиров. В автобусе находился только водитель. По его словам, как только двигатель завелся, сразу появился огонь. Потушили не более чем за 10 минут. Было задействовано 8 единиц техники и 15 человек пожарных. По предварительной информации, огонь появился из-за технической неисправности. Хорошо, что потушили вовремя. Двигатель работал на газовом оборудовании. Обошлось без взрыва. Те, кто должны были ехать в Куву, отделались легким испугом и домой вовремя не попали. Все вернули билеты.
Маргарита Латкина, пассажир автобуса Кудымкар-Кува: "Было 5 минут до посадки. Конечно, страшно. Наверно, в рубашке родились, что не успели сесть на автобус".
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