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← В Кудымкаре загорелся пассажирский автобус

Город коми-пермяков

Кудымкар

В Кудымкаре стартует молодежный просветительский проект  «Город коми-пермяков», посвященный  80-летнему юбилею   города.  С 6 ноября молодежная Интернет-редакция будет публиковать на официальном сайте проекта и в социальных сетях материалы об истории города Кудымкара, о  его развитии за  80 лет. Стать участником проекта и написать свою  историю сможет каждый  желающий. Ведь в эти восемь десятилетий в Кудымкаре  жили, учились, работали талантливые люди, которые создавали настоящее  и будущее родного города.  Просветительская акция организована администрацией города Кудымкара при поддержке Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа.  


Опубликовано: 01.11.2017 в 12:46 в рубрике - Новости

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← В Кудымкаре загорелся пассажирский автобус

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