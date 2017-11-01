Город коми-пермяков
В Кудымкаре стартует молодежный просветительский проект «Город коми-пермяков», посвященный 80-летнему юбилею города. С 6 ноября молодежная Интернет-редакция будет публиковать на официальном сайте проекта и в социальных сетях материалы об истории города Кудымкара, о его развитии за 80 лет. Стать участником проекта и написать свою историю сможет каждый желающий. Ведь в эти восемь десятилетий в Кудымкаре жили, учились, работали талантливые люди, которые создавали настоящее и будущее родного города. Просветительская акция организована администрацией города Кудымкара при поддержке Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа.
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