Школа-катастрофа: До царя далеко, но дети не виноваты

Ничего не изменилось, несмотря на все обещания. В поселке Сёйва Гайнского района положение дел в местной школе уже очень напоминает катастрофу. Еще в сентябре ученики и учителя должны были переехать в новое здание, но переезда так и не случилось. Зато в старой школе дети занимаются в шапках и даже в варежках.

По словам учителей, здание 60-х годов постройки давно обветшало. Тепло не держит, поэтому сколько школу не топи, все равно холодно.

Нелли Фефелова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сёйвинской СОШ: "Например, на улице -40, то в кабинетах +3. Если на улице -7…-10С, то в классах +14…+15 градусов".

Это при том, что по нормам СанПина минимальная температура в классах 18 градусов. В администрации района говорят о том, что в этом году здание школы приемку не прошло, но это не помеха отправить туда детей.

Валентина Нефедьева, и.о. Заместителя главы по социальной и внутренней политике администрации Гайнского муниципального района: "Формально закон об образовании Российской Федерации не нарушается. В соответствии с приказом Министерства образования и науки школа должна была пройти приемку, но не прошла потому, что требованиям санитарным не соответствует".

Да и средств на ремонт никаких не выделяли. Надеялись, что в этом учебном году дети пойдут уже в новое здание школы. Вот оно, стоит рядом красивое, теплое... но недостроенное. В конце августа, по словам жителей, глава района вместе с сотрудниками администрации собственноручно убирали мусор с территории и доделывали работы внутри, но здание все равно не приняли.

Только в этом году школу в поселке Сёйва пытались сдать несколько раз. Здание по-прежнему остается закрытым, никаких работ здесь не ведется.

После прокурорской проверки вновь выявлены строительные нарушения. Теперь разрабатывают проектную документацию на их исполнение. Новые сроки не называют. Уже на строительство здания затратили более 90 миллионов рублей. Людям обещают его открыть на протяжении 5 лет.

Люди говорят, что о проблеме знают все: и власти, и надзорные ведомства, но ничего не меняется.