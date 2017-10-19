Пенсионер с ножом в груди обезвредил преступника
В Кудымкарском районе следователи передали в суд дело о бытовой поножовщине. Два пенсионера подрались из-за женщины. Стражи порядка с подобным сталкивались не раз. Но вот детали происшествия удивляют даже самых бывалых из них.
Удар в грудь от односельчанина Иван Петухов получил прямо перед собственным домом. Напавший на него односельчанин решил отомстить из-за ревности.
По словам Ивана Николаевича, нож он сразу не заметил, так как нападавший спрятал его в пакете. И только отбившись, он увидел, что идет кровь.
Как вспоминает мужчина, ревнивец целился в сердце. Благо совсем немного промахнулся. Рана оказалась глубокая – 8 сантиметров. Пенсионер, не почувствовав ранения, с одного удара отправил противника на землю. Уже из дома вызвал полицию и врачей, которые оказали первую помощь. Как позже рассказали медики, мужчине крупно повезло.
Максим Галкин, хирург Коми-Пермяцкой окружной больницы: "Человек, находясь в состоянии шока, может обороняться. Он не может знать на тот момент, какие у него повреждения. Если задето сердце, то в первые секунды сразу летальный исход".
А вот нападавшему теперь грозит реальное лишение свободы. Следственный комитет расследование завершил. Дело передали в суд.
Теймураз Чащин, заместитель руководителя следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю: "В ходе ссоры между ними он нанес один удар в область сердца мужчине, причинив ему тяжкий вред здоровью. Максимальное наказание за покушение на убийство предусмотрено УК РФ – до 12 лет лишения свободы".
А Иван Петухов предположить не мог, что любовь до больничной койки довести может, а его приятеля до решетки. За жизнь разные ситуации случались, но до крови дело никогда не доходило.
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