Пенсионер с ножом в груди обезвредил преступника

В Кудымкарском районе следователи передали в суд дело о бытовой поножовщине. Два пенсионера подрались из-за женщины. Стражи порядка с подобным сталкивались не раз. Но вот детали происшествия удивляют даже самых бывалых из них.

Удар в грудь от односельчанина Иван Петухов получил прямо перед собственным домом. Напавший на него односельчанин решил отомстить из-за ревности.

По словам Ивана Николаевича, нож он сразу не заметил, так как нападавший спрятал его в пакете. И только отбившись, он увидел, что идет кровь.

Как вспоминает мужчина, ревнивец целился в сердце. Благо совсем немного промахнулся. Рана оказалась глубокая – 8 сантиметров. Пенсионер, не почувствовав ранения, с одного удара отправил противника на землю. Уже из дома вызвал полицию и врачей, которые оказали первую помощь. Как позже рассказали медики, мужчине крупно повезло.

Максим Галкин, хирург Коми-Пермяцкой окружной больницы: "Человек, находясь в состоянии шока, может обороняться. Он не может знать на тот момент, какие у него повреждения. Если задето сердце, то в первые секунды сразу летальный исход".

А вот нападавшему теперь грозит реальное лишение свободы. Следственный комитет расследование завершил. Дело передали в суд.

Теймураз Чащин, заместитель руководителя следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю: "В ходе ссоры между ними он нанес один удар в область сердца мужчине, причинив ему тяжкий вред здоровью. Максимальное наказание за покушение на убийство предусмотрено УК РФ – до 12 лет лишения свободы".

А Иван Петухов предположить не мог, что любовь до больничной койки довести может, а его приятеля до решетки. За жизнь разные ситуации случались, но до крови дело никогда не доходило.