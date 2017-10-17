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В Антипино возродили языческий праздник «Галендуха Курятница»

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обряд

В Юсьвинском районе в селе Антипино возродили старинный языческий праздник "Галендуха Курятница". В этом поселении его массово отмечали в 19 веке и теперь вспомнили древние обряды. 

Из года в год в середине октября Зоя Носкова варит куриный суп для своей семьи - так встречают праздник "Галендуха Курятница". В поселении его массово отмечали в 19 веке, сейчас остались единицы, кто верен традициям.

Зоя Носкова, житель села Антипино:

- Варятся крылья. Их берегли целый год, чтобы курицы уродились и цыплят, чтобы вороны не таскали.

суп

Нынче все изменилось, кастрюля для супа все больше, накормить нужно всех односельчан и гостей из других деревень. Старинный праздник решили возродить и вспомнить все традиции. Святая Галендуха в поселении считается покровительницей домашней птицы.

Праздник "Галендуха Курятница" был всегда в почете у коми-пермяков, так как петух считался символом солнца. В этот праздник петуха после того, как он споет три раза, закалывали, а после отправляли в суп. Для этого петуха освящают святой водой, а после хозяин птицы поднимает мясо над головой и зовет всех гостей на общее торжество.

Хоть праздник языческий, освящает мясо православный священник.

Игорь Вилесов, священник Свято-Никольского храма г.Кудымкар: "Эти все обряды все равно связаны с невидимым миром духовным. Чтобы человека привлекала жизнь не беса, не зло, а созидание, благодать Божья, поэтому совместили с праздниками церковными".

мясо

По поверью в этот день петуху завязывали глаза, чтобы обезопасить цыплят от хищников. Также нельзя ломать куриные кости, ведь можно накликать беду.

А в завершение - угощение супом из петуха, сопровождается все песнями и танцами. Традиционно праздник проводится после сбора урожая, когда закрома полны. В будущем планируется сделать его ежегодным.

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 17.10.2017 в 16:05 в рубрике - Новости

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