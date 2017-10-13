На пожаре в Кудымкаре взорвались газовые баллоны

В Кудымкаре во время пожара в жилом доме прогремел взрыв. Возгорание произошло 11 октября около восьми часов вечера. Жилой дом за считанные минуты был охвачен огнем.

Внимание жителей Кудымкара привлек запах дыма и сильное зарево, а после жители услышали звуки взрывов. Это горел жилой дом на пересечении улиц 50 лет Октября и Дзержинского. Пожар начался с надворных построек. Хозяин и двое детей смогли сами покинуть дом, после очевидцы услышали громкие хлопки. В доме взрывались газовые баллоны.

Сообщение о возгорании поступило в 20:00. В 20:40 дом был полностью охвачен огнем. На месте происшествия столпилось более 100 человек. Всего взорвалось три газовых баллона.

Во время пожара никто не пострадал. Хозяева вовремя покинули горящее помещение. Огонь полностью уничтожил кровлю, повредил стены дома. У соседей погорельцев из-за огня на доме начал плавиться сайдинг.

На соседние дома огонь не перекинулся, пожар удалось локализовать. По предварительной информации, причиной возникновения пожара послужил неправильный монтаж электросетей.