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«Лики» празднуют первую победу

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 Лики

Театральная студия при Коми-Пермяцком национальном драматическом театре стала дипломантом первой степени Международного благотворительного фестиваля «Россия - территория согласия».

В Международном фестивале театральная студия «Лики» приняла участие впервые. За небольшой период своей деятельности, а при драмтеатре она начала свою работу с декабря прошлого года, это их первая поездка, которая увенчалась успехом.

Анатолий Четин, директор Коми-Пермяцкого драматического театра: "Сегодня радостное событие в театре, потому что второй год у нас занимается детская театральная студия «Лики». О чем наш театр, руководство театра, администрация давно-давно мечтали, чтобы организовать в Коми округе хорошую настоящую театральную студию, потому что есть кому преподавать. Они съездили на международный фестиваль в Москву. Оттуда они привезли диплом первой степени. ребята молодцы, мы их поздравляем. Они прославили наш Коми-Пермяцкий округ, Пермский край. Они работали на коми-пермяцком языке. Мы им желаем дальше развиваться, заниматься, любить это дело и быть всегда вместе, тогда будет больше побед".

За достигнутый успех в торжественной обстановке руководители театра поблагодарили детей и их наставников. На празднике «Дети - голуби мира» студийцы Коми-Пермяцкого драмтеатра представили вокально-хореографическую композицию на коми-пермяцком языке, которую, по словам специалистов, исполнили на хорошем уровне.

Лики

Екатерина Порсева, педагог вокального ансамбля театральной студии «Лики» Коми-Пермяцкого драматического театра: "Мы с ребятами выучили коми-пермяцкую народную песню «Чик чок». Танец поставили Анастасия Юшкова, хореограф. Мы вместе репетировали, готовились. «Чик чок» это как коми-пермяцкий шаг. Я пыталась в детях раскрыть их творческие способности, чтобы они открылись, не боялись ничего. А коми-пермяцкие народные танцы и песни этому помогают. Дети танцевали. Смысл песни в том, что давайте вместе танцевать, давайте дружить, веселиться, петь. Думаю, что у нас это получилось зрителям передать. Я очень болела за ребят, они показали себя достойно. Мне кажется, в этой ситуации самое главное – какой опыт они для себя получили. Потому что уверенность приходит с опытом. Детям это было очень полезно. Повидали новый город, столицу, приехали веселые, готовые дальше работать, творить. И для остальных ребят студии это стимул еще куда-то съездить, что-то увидеть, что-то попробовать".

Участие в международном фестивале приняли пятнадцать стран, около ста пятидесяти участников. Высокая оценка профессионального жюри стала для кудымкарских студийцев приятной неожиданностью.

«Лики» вместе со своими наставниками и сотрудниками театра празднуют свою первую победу. Впереди большие планы и новые поездки,  а пока продолжаются ежедневные занятия по вокалу, сценическому движению и речи, актерскому мастерству и хореографии, на которые дети ходят с большим удовольствием.


Опубликовано: 10.10.2017 в 15:54 в рубрике - Новости

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