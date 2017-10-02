В Кудымкаре голосуют за лучшего педагога

В Кудымкаре с помощью интернет-голосования выбирают лучших педагогов. Конкурс проходит в преддверии Дня учителя. Номинации три - «Лучший педагог общего образования», «Лучший педагог дошкольного образования» и «Лучший педагог дополнительного образования». Проголосовать за любимого учителя можно на сайте управления образования горадминистрации до 3 октября. Итоги будут подведены 5 октября на празднике, посвященном Дню учителя.