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В Кудымкаре голосуют за лучшего педагога

    учитель

В Кудымкаре с помощью интернет-голосования выбирают лучших педагогов. Конкурс проходит в преддверии Дня учителя. Номинации три - «Лучший педагог общего образования», «Лучший педагог дошкольного образования» и «Лучший педагог дополнительного образования». Проголосовать за любимого учителя можно на сайте управления образования горадминистрации до 3 октября. Итоги будут подведены 5 октября на празднике, посвященном Дню учителя. 


Опубликовано: 02.10.2017 в 17:45 в рубрике - Новости

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