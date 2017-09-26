На главную - Новости

← В домах Кудымкара становится тепло

В объезд - по Пожве

Смотреть

Пожва

Поселок Пожва в Коми-Пермяцком округе неожиданно для местных жителей стал частью федеральной трассы. Местные дороги используют в качестве объезда. Весь транспорт, который по основной магистрали проехать не может, так как там рабочие сняли слой гравия и сделали трассу непроезжей -  нефтевозы, КАМАЗы, школьные автобусы – пошли по узким сельским улицам, которые ремонтировали пять лет назад. Еще недавно они были гравийные, а сейчас сплошная грязь, ямы и колеи. Кроме того, здесь постоянно ходят дети в школу. А тротуаров нет.

Василий Ярусов: "Все машины пошли по этой улице. Дорога была нормальная. Дорогу разбили. Идут 20-тонники груженые, бензовозы, они дорогу ведь давят!".

Только сейчас, когда дороги уже разбили, в ситуации попробовали разобраться местные власти. Вызывали представителей подрядчика, которые пообещали что-то где-то подремонтировать.

 


Опубликовано: 26.09.2017 в 10:55 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

В домах Кудымкара становится тепло

Детский сад под угрозой туберкулеза

Вести. Кудымкар 21.09.2017

Детское отделение Юрлинской больницы переехало

К учебному году не готовы

Вести. Кудымкар 18.09.2017

Вести. Кудымкар 15.09.2017

Живи, книга Пармы!

Тюльпаны для ветеранов

Вести Кудымкар. Выпуск 14.09.2017


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В домах Кудымкара становится тепло

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru