В объезд - по Пожве

Поселок Пожва в Коми-Пермяцком округе неожиданно для местных жителей стал частью федеральной трассы. Местные дороги используют в качестве объезда. Весь транспорт, который по основной магистрали проехать не может, так как там рабочие сняли слой гравия и сделали трассу непроезжей - нефтевозы, КАМАЗы, школьные автобусы – пошли по узким сельским улицам, которые ремонтировали пять лет назад. Еще недавно они были гравийные, а сейчас сплошная грязь, ямы и колеи. Кроме того, здесь постоянно ходят дети в школу. А тротуаров нет.

Василий Ярусов: "Все машины пошли по этой улице. Дорога была нормальная. Дорогу разбили. Идут 20-тонники груженые, бензовозы, они дорогу ведь давят!".

Только сейчас, когда дороги уже разбили, в ситуации попробовали разобраться местные власти. Вызывали представителей подрядчика, которые пообещали что-то где-то подремонтировать.