Вести. Кудымкар 18.09.2017
Выпуск 18 сентября 2017 года. Главные темы:
-Почему Харинская школа переехала в детский сад.
-Жители Кудымкара бежали "Кросс нации"
- Акция "Зеленая Россия"
|
Выпуск 18 сентября 2017 года. Главные темы:
-Почему Харинская школа переехала в детский сад.
-Жители Кудымкара бежали "Кросс нации"
- Акция "Зеленая Россия"
|
Вести Кудымкар. Выпуск 14.09.2017
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В Коми-Пермяцком округе прошли референдумы по самообложению граждан
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Вести. Кудымкар 13.09.2017
«Ыбшар» - межрегиональный детский творческий конкурс
Вести. Кудымкар 12.09.2017
В Коми-Пермяцком округе прошли референдумы по самообложению граждан
Вести. Кудымкар 11.09.2017
В Кудымкаре во время выборов пропал свет
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