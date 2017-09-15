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← Вести Кудымкар. Выпуск 14.09.2017

Тюльпаны для ветеранов

цветы

С 15 сентября по 1 октября   в  Кудымкаре проходит   акция «Тюльпаны для ветеранов».  Всех желающих горожан просят откликнуться на сбор луковичных цветов (тюльпаны, нарциссы) для благоустройства Парка Победы. Сбор луковичных растений производится в администрации  Кудымкара.  А  сегодня в  14  часов  всех  желающих  приглашают  принять  участие  в  высадке  саженцев  деревьев  в  Парке  Победы. Субботник  проводится  в  рамках  акции  «Зеленая  Россия».


Опубликовано: 15.09.2017 в 14:18 в рубрике - Новости

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