С 15 сентября по 1 октября в Кудымкаре проходит акция «Тюльпаны для ветеранов». Всех желающих горожан просят откликнуться на сбор луковичных цветов (тюльпаны, нарциссы) для благоустройства Парка Победы. Сбор луковичных растений производится в администрации Кудымкара. А сегодня в 14 часов всех желающих приглашают принять участие в высадке саженцев деревьев в Парке Победы. Субботник проводится в рамках акции «Зеленая Россия».