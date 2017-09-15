Тюльпаны для ветеранов
С 15 сентября по 1 октября в Кудымкаре проходит акция «Тюльпаны для ветеранов». Всех желающих горожан просят откликнуться на сбор луковичных цветов (тюльпаны, нарциссы) для благоустройства Парка Победы. Сбор луковичных растений производится в администрации Кудымкара. А сегодня в 14 часов всех желающих приглашают принять участие в высадке саженцев деревьев в Парке Победы. Субботник проводится в рамках акции «Зеленая Россия».
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