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«Ыбшар» - межрегиональный детский творческий конкурс

дети

Коми-Пермяцкий этнокультурный центр объявляет о проведении традиционного межрегионального детского творческого конкурса «Ыбшар» (Жаворонок). Конкурс проводится с целью популяризации музыкального наследия финно-угорских народов среди подрастающего поколения. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 сентября. Заявки принимаются как от родителей, так и от руководителей детских коллективов и дошкольных образовательных учреждений. Очный тур конкурса состоится 29 сентября. 


Опубликовано: 13.09.2017 в 16:00 в рубрике - Новости

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