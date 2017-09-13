«Ыбшар» - межрегиональный детский творческий конкурс

Коми-Пермяцкий этнокультурный центр объявляет о проведении традиционного межрегионального детского творческого конкурса «Ыбшар» (Жаворонок). Конкурс проводится с целью популяризации музыкального наследия финно-угорских народов среди подрастающего поколения. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 сентября. Заявки принимаются как от родителей, так и от руководителей детских коллективов и дошкольных образовательных учреждений. Очный тур конкурса состоится 29 сентября.