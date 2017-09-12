В Коми-Пермяцком округе прошли референдумы по самообложению граждан

В нескольких территориях 10 сентября помимо выборов губернатора прошли выборы в органы местного самоуправления, а также ряд местных референдумов. Так, в Коми-Пермяцком округе выбирали новый состав совета депутатов сельских поселений. Общее количество мандатов - 253. По итогам голосования 187 мандатов или 73,9% получили кандидаты партии «Единая Россия». 26% поделили между собой партии КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и самовыдвиженцы. Выборы депутатов проходили в 26 сельских поселениях из 30 на территории округа, за исключением Гайнского района. В таких поселениях как Усть-Черная, Гайны, Серебрянка, Верхняя Старица - там выборы депутатов состоялись годом ранее. В 10 сельских поселениях проходили референдумы по самообложению граждан, по итогам голосования референдумы состоялись в шести.