В Коми-Пермяцком округе прошли референдумы по самообложению граждан
В нескольких территориях 10 сентября помимо выборов губернатора прошли выборы в органы местного самоуправления, а также ряд местных референдумов. Так, в Коми-Пермяцком округе выбирали новый состав совета депутатов сельских поселений. Общее количество мандатов - 253. По итогам голосования 187 мандатов или 73,9% получили кандидаты партии «Единая Россия». 26% поделили между собой партии КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и самовыдвиженцы. Выборы депутатов проходили в 26 сельских поселениях из 30 на территории округа, за исключением Гайнского района. В таких поселениях как Усть-Черная, Гайны, Серебрянка, Верхняя Старица - там выборы депутатов состоялись годом ранее. В 10 сельских поселениях проходили референдумы по самообложению граждан, по итогам голосования референдумы состоялись в шести.
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