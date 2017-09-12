На главную - Новости

← В Кудымкаре во время выборов пропал свет

В Коми-Пермяцком округе прошли референдумы по самообложению граждан

Смотреть

 флаги

В нескольких территориях 10 сентября помимо выборов губернатора прошли выборы в органы местного самоуправления, а также ряд местных референдумов. Так, в Коми-Пермяцком округе выбирали новый состав совета депутатов сельских поселений. Общее количество мандатов - 253. По итогам голосования 187 мандатов или 73,9% получили кандидаты партии «Единая Россия». 26% поделили между собой партии КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и самовыдвиженцы. Выборы депутатов проходили в 26 сельских поселениях из 30 на территории округа, за исключением Гайнского района. В таких поселениях как Усть-Черная, Гайны, Серебрянка, Верхняя Старица - там выборы депутатов состоялись годом ранее. В 10 сельских поселениях проходили референдумы по самообложению граждан, по итогам голосования референдумы состоялись в шести.

 


Опубликовано: 12.09.2017 в 15:22 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

В Кудымкаре во время выборов пропал свет

Вести Кудымкар. Выпуск 7.09.2017

Вести. Кудымкар 05.09.17

Фестиваль «Ай да рыжик!» прошел при дефиците грибов

Вести. Кудымкар 4.09.2017

Вести. Кудымкар 01.09.2017

В Кудымкаре построят новую школу

Ай да рыжик!

Новую школу отказались принимать категорически

Вести. Кудымкар 31.08.2017


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Кудымкаре во время выборов пропал свет

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru