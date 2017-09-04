В Кудымкаре построят новую школу

Свои двери распахнули школы Коми-Пермяцкого округа.

Первого сентября свои двери в Кудымкаре открыли 6 школ. В своих стенах в новом учебном году они примут 4200 учеников, из которых 590 первоклассников.

2-я школа встречает 88-й учебный год. Это старейшая школа города. Принимать детей готовы. В здании сделан косметический ремонт, отремонтированы окна, возле школы сделали красивую новую беговую дорожку. Как всегда торжественно с аплодисментами встречают первоклассников. 4 новых класса сядут за парты. В спортивном зале родители и ученики. Год от года учеников становится больше, не за горами то время, когда мест на всех не хватит, поэтому уже сейчас идут работы по строительству новой школы.

Как рассказали в отделе образования администрации города Кудымкара, до 2025 года в Кудымкаре будет построена новая школа, рассчитанная примерно на 1200 мест.

Помимо школ в городе готовы все детские сады, а для студентов открыты двери в 6 учебных заведениях.

И хотя сам День знаний в округе выдался хмурым, для всех, кто хоть как-то причастен к этому празднику - это светлая, радостная дата. Начало новых знаний и новых надежд.