В Кудымкаре построят новую школу
Свои двери распахнули школы Коми-Пермяцкого округа.
Первого сентября свои двери в Кудымкаре открыли 6 школ. В своих стенах в новом учебном году они примут 4200 учеников, из которых 590 первоклассников.
2-я школа встречает 88-й учебный год. Это старейшая школа города. Принимать детей готовы. В здании сделан косметический ремонт, отремонтированы окна, возле школы сделали красивую новую беговую дорожку. Как всегда торжественно с аплодисментами встречают первоклассников. 4 новых класса сядут за парты. В спортивном зале родители и ученики. Год от года учеников становится больше, не за горами то время, когда мест на всех не хватит, поэтому уже сейчас идут работы по строительству новой школы.
Как рассказали в отделе образования администрации города Кудымкара, до 2025 года в Кудымкаре будет построена новая школа, рассчитанная примерно на 1200 мест.
Помимо школ в городе готовы все детские сады, а для студентов открыты двери в 6 учебных заведениях.
И хотя сам День знаний в округе выдался хмурым, для всех, кто хоть как-то причастен к этому празднику - это светлая, радостная дата. Начало новых знаний и новых надежд.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Ай да рыжик!
Новую школу отказались принимать категорически
Вечная стройка: к 1 сентября школа в Сёйве вновь не готова
Вести. Кудымкар 25.08.2017
Гаишник получил взятку асфальтовой крошкой
Во всех больницах края увеличено подушевое финансирование
Вести Кудымкар. 22.08.2017
Там чудеса, там леший бродит
Дети спасены
Лучший двор
Добавить комментарий: