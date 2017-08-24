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Гаишник получил взятку асфальтовой крошкой

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Кудымкар

Необычный случай коррупции проявился в Кудымкаре. На теперь уже бывшего сотрудника ГИБДД завели уголовное дело за взятку в виде асфальтовой крошки. По версии следствия, 20 тонн этого материала в качестве вознаграждения ему привезли за то, чтобы он не выписывал штраф за отсутствие знаков при дорожных работах. Правда, потом почему-то полицейский все равно составил протокол. В итоге подрядчики и чиновник в отместку признались в даче взятки. Сейчас всем грозит наказание.

 

 


Опубликовано: 24.08.2017 в 11:14 в рубрике - Новости

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