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Лучший двор

лучший двор

Лучший двор. Жители домов № 15 и 17 по улице Плеханова считают свой двор  уютным и комфортным. Придомовую территорию они облагородили под руководством председателя ТСЖ. Идея о благоустройстве места вокруг их дома возникла уже давно, и теперь жители воплотили свою мечту в жизнь.

Различные цветочные композиции, оригинальные клумбы, сделанные из сподручных средств и материалов нравятся взрослым и детям. Авторами сказочных и мультяшных героев являются сами жители дома.

На создание этой красоты ушло два месяца. Председатель ТСЖ благодарна всем, кто принял активное участие. Благоустроенная своими силами территория – пример для других.

 

Син гажöтö и ловлö долыт. «Лучшая придомовая территория» конкурслöн вермисьöн Кудымкарын таво лоис Плеханова улица вылiсь 17 и 15 керкуэз гöгöрись территория. Этна керкуэзлöн ТСЖ-ись председатель öтлаын инициативнöй олiссезкöт благоустроитiсö ассиныс двор. Идея, лöсьöтны керку гöгöр мый кö ассямаö да бытшöмö, чужис важынни и нiя асьныс пыртiсö мечта оланö. Дзоридззезöн быдкодь композицияэз, колесоэзiсь керöм клумбаэз, садитöмыс да мастеритöмыс гленитчö челядьлö и ыджыттэзлö. Сказочнöй да мультяшнöй персонажжезлöн авторрез сiдзжö асьныс керкуись олiссез.

Керны быдöс этö активнöй морттэз вермисö кык месяц коста. ТСЖ-лöн председатель благодарнöй быдöнныслö, кин примитiс участие. Аскиэзöн благоустроеннöй территория - пример мöдiккезлö.


Опубликовано: 21.08.2017 в 10:37 в рубрике - Новости

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