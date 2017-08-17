В Кудымкарском районе состоялся фестиваль «Бур сур»

Ёгвинскöй сельскöй поселеннёись суркериссез лöсьöтiсö сурсö витсё литрся унажык. Чöскыт, кöра да тагтöм сур знаменитöй Егвинскöй суркериссез вийöтiсö ыджыт объеммезын фестиваль вылö нельöтiсь. Мастерицаэз, кöдна кужöны керны сур, фестивальлöн конкурс вылö юöртчисö даскыка. Праздник «Бур сур» Мижуйын чулалiс кресенняö, сiйöн желающöйез пешлыны коми-пермияккезлiсь бур юан локтiсö тыр. Сьöлöм сьöртi деревенскöй сур ас понда адззис быд морт.

Почетнöй гöссезлöн выступленнёэз бöрсянь пондöтчис мединтереснöй тор. Öнi жюри донтiс отирлiсь кужöммез быд ладорсянь. Оссисö конкурссэз «Коми сёян батл» и «Бур сур». Öтiккез бöрйисö медбур сур, мöдiккез велöтчисö лöсьöтны коми-пермяцкöй блюдоэз. Мастер-класс вылын велöтiс шеф-повар Константин Мехоношин. Сiя мыччалiс десертлiсь рецепт, кöдалöн составö пырöны сэтшом ингредиенттэз, кыдз манка, йöв, сливки, малина, озъягöд, чочком шоколад да печеннез. Результатын шогмис öддьöн чöскыт сёян. Конкурссэзын вермасисö эшö и вип-гöссез. Öткодь ингредиенттэзiсь нiя керисö витамина салаттэз. Кулинарнöй поединок вылын лöсьöтöм сёяннэз дегустирийтiсö видзöтiссез. Мастерство понда ошкисö быдöс участниккесö.

«Чöскыт нянь» да «Пызандöра» вермасьöммез вылö кужись киа инькаэз лöсьöтiсö берсясö. Жюриöс вердiсö пöттöдз. Командаэзлöн пызаннэз вылын вöлi пуöм, пöжалöм да стряпайтöм быдкодь берсяыс, быдöс ас продукттэзiсь. Номинацияын «Чöскыт нянь» вермис Белоевскöй сельпо, а «Пызандöра» номинацияын победа босьтiс Самковскöй торговöй предприятие. Сёян сур дынö вöлi лöсьöтöм тыр, локтiс кад юöртны медбур сур. Фестиваль вылын медбур суркерисьöн таво лоис Татьяна Гусельникова, «Мижуевскöй нывкаэз» коллективись представитель.