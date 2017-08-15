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← В Юсьвинском районе устраняют последствия паводка

Вести. Кудымкар 15 августа 2017 г.

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кудымкар

Темы выпуска:

1. В селе Юсьва будут реализованы два проекта, которые стали победителями краевой программы инициативного бюджетирования.

2. Перерасчет пенсий. Кто может на него рассчитывать?


Опубликовано: 15.08.2017 в 17:46 в рубрике - Новости

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← В Юсьвинском районе устраняют последствия паводка

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