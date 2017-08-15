Вести. Кудымкар 15 августа 2017 г.
Темы выпуска:
1. В селе Юсьва будут реализованы два проекта, которые стали победителями краевой программы инициативного бюджетирования.
2. Перерасчет пенсий. Кто может на него рассчитывать?
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Темы выпуска:
1. В селе Юсьва будут реализованы два проекта, которые стали победителями краевой программы инициативного бюджетирования.
2. Перерасчет пенсий. Кто может на него рассчитывать?
|
Вести. Кудымкар 15 августа 2017 г.
В Юсьвинском районе устраняют последствия паводка
В округе высадится медицинский десант
Зажинки - праздник первого снопа
Многодетная семья из Кудымкара стала «Семьей года»
Жители Кудымкара просят назначить публичные слушания
Земля для многодетных: сделали все правильно
В Кудымкаре реконструируют парк
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
В Юсьвинском районе устраняют последствия паводка
В округе высадится медицинский десант
Зажинки - праздник первого снопа
Вести. Кудымкар
Многодетная семья из Кудымкара стала «Семьей года»
Своей лавкой славен купец
Жители Кудымкара просят назначить публичные слушания
Земля для многодетных: сделали все правильно
В Кудымкаре реконструируют парк
Плотницкие забавы Кудымкарского района
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